GAIM Studio (GAIM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAIM je $ 0.00279978, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAIM se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i +0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija GAIM Studio je $ 80.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAIM je 999.88M, s ukupnom količinom od 999875582.735835. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.17K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GAIM Studio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GAIM Studio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GAIM Studio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GAIM Studio u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.79%
|30 dana
|$ 0
|-58.15%
|60 dana
|$ 0
|-62.02%
|90 dana
|$ 0
|--
Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more.
