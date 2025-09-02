GAIM Studio (GAIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00279978$ 0.00279978 $ 0.00279978 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) -0.79% Promjena cijene (7D) +0.97% Promjena cijene (7D) +0.97%

GAIM Studio (GAIM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAIM je $ 0.00279978, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAIM se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i +0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAIM Studio (GAIM)

Tržišna kapitalizacija $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,875,582.735835 999,875,582.735835 999,875,582.735835

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAIM Studio je $ 80.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAIM je 999.88M, s ukupnom količinom od 999875582.735835. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.17K.