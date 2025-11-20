Gaib AI Dollar Alpha USDC Cijena danas

Trenutačna cijena Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) danas je $ 0.999877, s promjenom od 0.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIDAUSDC u USD je $ 0.999877 po AIDAUSDC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 114,758,757, s količinom u optjecaju od 114.77M AIDAUSDC. Tijekom posljednja 24 sata, AIDAUSDC trgovao je između $ 0.994826 (niska) i $ 1.006 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.13, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.926229.

U kratkoročnim performansama, AIDAUSDC se kretao -- u posljednjem satu i -0.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 114.76M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 114.76M Količina u optjecaju 114.77M Ukupna količina 114,772,921.187424

