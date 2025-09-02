Gaia (SN57) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.934995 $ 0.934995 $ 0.934995 24-satna najniža cijena $ 0.985523 $ 0.985523 $ 0.985523 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.934995$ 0.934995 $ 0.934995 24-satna najviša cijena $ 0.985523$ 0.985523 $ 0.985523 Najviša cijena ikada $ 4.12$ 4.12 $ 4.12 Najniža cijena $ 0.934995$ 0.934995 $ 0.934995 Promjena cijene (1H) +0.62% Promjena cijene (1D) -1.35% Promjena cijene (7D) -4.66% Promjena cijene (7D) -4.66%

Gaia (SN57) cijena u stvarnom vremenu je $0.972161. Tijekom protekla 24 sata, SN57trgovalo je između najniže cijene $ 0.934995 i najviše cijene $ 0.985523, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN57 je $ 4.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.934995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN57 se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -1.35% u posljednjih 24 sata i -4.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gaia (SN57)

Tržišna kapitalizacija $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Količina u optjecaju 2.42M 2.42M 2.42M Ukupna količina 2,416,671.498624468 2,416,671.498624468 2,416,671.498624468

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gaia je $ 2.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN57 je 2.42M, s ukupnom količinom od 2416671.498624468. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.35M.