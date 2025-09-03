GachaAI (GACHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +13.52% Promjena cijene (7D) +13.52%

GachaAI (GACHA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GACHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GACHA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GACHA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +13.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GachaAI (GACHA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Količina u optjecaju 983.49M 983.49M 983.49M Ukupna količina 983,489,136.314895 983,489,136.314895 983,489,136.314895

