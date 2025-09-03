Više o NOOSUM

Gabin Noosum Logotip

Gabin Noosum Cijena (NOOSUM)

Neuvršten

1 NOOSUM u USD cijena uživo:

--
----
+50.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gabin Noosum (NOOSUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:49:57 (UTC+8)

Gabin Noosum (NOOSUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00590743
$ 0.00590743$ 0.00590743

$ 0
$ 0$ 0

+4.53%

+50.02%

+45.45%

+45.45%

Gabin Noosum (NOOSUM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOOSUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOOSUM je $ 0.00590743, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOOSUM se promijenio za +4.53% u posljednjih sat vremena, +50.02% u posljednjih 24 sata i +45.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gabin Noosum (NOOSUM)

$ 56.60K
$ 56.60K$ 56.60K

--
----

$ 56.60K
$ 56.60K$ 56.60K

799.58M
799.58M 799.58M

799,584,376.077529
799,584,376.077529 799,584,376.077529

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gabin Noosum je $ 56.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOOSUM je 799.58M, s ukupnom količinom od 799584376.077529. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.60K.

Gabin Noosum (NOOSUM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gabin Noosum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gabin Noosum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gabin Noosum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gabin Noosum u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+50.02%
30 dana$ 0+132.40%
60 dana$ 0+284.51%
90 dana$ 0--

Što je Gabin Noosum (NOOSUM)

Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race.

Resurs Gabin Noosum (NOOSUM)

Službena web-stranica

Gabin Noosum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gabin Noosum (NOOSUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gabin Noosum (NOOSUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gabin Noosum.

Provjerite Gabin Noosum predviđanje cijene sada!

NOOSUM u lokalnim valutama

Gabin Noosum (NOOSUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gabin Noosum (NOOSUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOOSUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gabin Noosum (NOOSUM)

Koliko Gabin Noosum (NOOSUM) vrijedi danas?
Cijena NOOSUM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOOSUM u USD?
Trenutačna cijena NOOSUM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gabin Noosum?
Tržišna kapitalizacija za NOOSUM je $ 56.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOOSUM?
Količina u optjecaju za NOOSUM je 799.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOOSUM?
NOOSUM je postigao ATH cijenu od 0.00590743 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOOSUM?
NOOSUM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOOSUM?
24-satni obujam trgovanja za NOOSUM je -- USD.
Hoće li NOOSUM još narasti ove godine?
NOOSUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOOSUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.