Gabin Noosum (NOOSUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00590743 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +4.53% Promjena cijene (1D) +50.02% Promjena cijene (7D) +45.45%

Gabin Noosum (NOOSUM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOOSUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOOSUM je $ 0.00590743, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOOSUM se promijenio za +4.53% u posljednjih sat vremena, +50.02% u posljednjih 24 sata i +45.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gabin Noosum (NOOSUM)

Tržišna kapitalizacija $ 56.60K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.60K Količina u optjecaju 799.58M Ukupna količina 799,584,376.077529

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gabin Noosum je $ 56.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOOSUM je 799.58M, s ukupnom količinom od 799584376.077529. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.60K.