G8DAY Cijena danas

Trenutačna cijena G8DAY (G8D) danas je $ 0.00001157, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije G8D u USD je $ 0.00001157 po G8D.

G8DAY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 101,818, s količinom u optjecaju od 8.80B G8D. Tijekom posljednja 24 sata, G8D trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.004584, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000742.

U kratkoročnim performansama, G8D se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu G8DAY (G8D)

Tržišna kapitalizacija $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Količina u optjecaju 8.80B 8.80B 8.80B Ukupna količina 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija G8DAY je $ 101.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju G8D je 8.80B, s ukupnom količinom od 8800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.82K.