Fyni AI by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Fyni AI by Virtuals (FYNI) danas je $ 0.00064794, s promjenom od 3.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FYNI u USD je $ 0.00064794 po FYNI.

Fyni AI by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 647,938, s količinom u optjecaju od 1.00B FYNI. Tijekom posljednja 24 sata, FYNI trgovao je između $ 0.00057564 (niska) i $ 0.0006664 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00465516, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00054168.

U kratkoročnim performansama, FYNI se kretao -0.14% u posljednjem satu i -14.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Tržišna kapitalizacija $ 647.94K$ 647.94K $ 647.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 647.94K$ 647.94K $ 647.94K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fyni AI by Virtuals je $ 647.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FYNI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 647.94K.