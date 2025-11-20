Fyde Cijena danas

Trenutačna cijena Fyde (FYDE) danas je $ 0.00435894, s promjenom od 1.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FYDE u USD je $ 0.00435894 po FYDE.

Fyde trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 75,783, s količinom u optjecaju od 17.33M FYDE. Tijekom posljednja 24 sata, FYDE trgovao je između $ 0.00414094 (niska) i $ 0.00444083 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.301155, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00290586.

U kratkoročnim performansama, FYDE se kretao +1.28% u posljednjem satu i -13.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Fyde (FYDE)

Tržišna kapitalizacija $ 75.78K$ 75.78K $ 75.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 437.29K$ 437.29K $ 437.29K Količina u optjecaju 17.33M 17.33M 17.33M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fyde je $ 75.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FYDE je 17.33M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 437.29K.