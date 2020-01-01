FXN (FXN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FXN (FXN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FXN (FXN) Informacije FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents. Službena web stranica: https://fxn.world Kupi FXN odmah!

FXN (FXN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FXN (FXN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Ukupna količina: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Količina u optjecaju: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Povijesni maksimum: $ 0.100312 $ 0.100312 $ 0.100312 Povijesni minimum: $ 0.001064 $ 0.001064 $ 0.001064 Trenutna cijena: $ 0.00136383 $ 0.00136383 $ 0.00136383 Saznajte više o cijeni FXN (FXN)

FXN (FXN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FXN (FXN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FXN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FXN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FXN tokena, istražite FXN cijenu tokena uživo!

