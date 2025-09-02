FXN (FXN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0013273 24-satna najviša cijena $ 0.00140455 Najviša cijena ikada $ 0.100312 Najniža cijena $ 0.001064 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) +9.65%

FXN (FXN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00139835. Tijekom protekla 24 sata, FXNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0013273 i najviše cijene $ 0.00140455, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FXN je $ 0.100312, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001064.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FXN se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i +9.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FXN (FXN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.26M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40M Količina u optjecaju 899.99M Ukupna količina 999,953,607.872948

Trenutačna tržišna kapitalizacija FXN je $ 1.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FXN je 899.99M, s ukupnom količinom od 999953607.872948. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.