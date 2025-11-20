FVIX Cijena danas

Trenutačna cijena FVIX (FVIX) danas je $ 32.82, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FVIX u USD je $ 32.82 po FVIX.

FVIX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 492,048, s količinom u optjecaju od 14.99K FVIX. Tijekom posljednja 24 sata, FVIX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 95.98, dok je rekordna najniža cijena bila $ 18.95.

U kratkoročnim performansama, FVIX se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FVIX (FVIX)

Tržišna kapitalizacija $ 492.05K$ 492.05K $ 492.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 492.05K$ 492.05K $ 492.05K Količina u optjecaju 14.99K 14.99K 14.99K Ukupna količina 14,990.007033669308 14,990.007033669308 14,990.007033669308

Trenutačna tržišna kapitalizacija FVIX je $ 492.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FVIX je 14.99K, s ukupnom količinom od 14990.007033669308. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 492.05K.