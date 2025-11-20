Future Arises In The Heart Cijena danas

Trenutačna cijena Future Arises In The Heart (FAITH) danas je $ 0.00000486, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FAITH u USD je $ 0.00000486 po FAITH.

Future Arises In The Heart trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,853.18, s količinom u optjecaju od 998.14M FAITH. Tijekom posljednja 24 sata, FAITH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0002799, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000047.

U kratkoročnim performansama, FAITH se kretao -- u posljednjem satu i -16.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Future Arises In The Heart (FAITH)

Tržišna kapitalizacija $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K Količina u optjecaju 998.14M 998.14M 998.14M Ukupna količina 998,136,709.26125 998,136,709.26125 998,136,709.26125

Trenutačna tržišna kapitalizacija Future Arises In The Heart je $ 4.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAITH je 998.14M, s ukupnom količinom od 998136709.26125. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.85K.