Fusion AI (FUSION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01321404$ 0.01321404 $ 0.01321404 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.09% Promjena cijene (7D) -10.25% Promjena cijene (7D) -10.25%

Fusion AI (FUSION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUSIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUSION je $ 0.01321404, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUSION se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -10.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fusion AI (FUSION)

Tržišna kapitalizacija $ 42.44K$ 42.44K $ 42.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.44K$ 42.44K $ 42.44K Količina u optjecaju 975.57M 975.57M 975.57M Ukupna količina 975,571,809.871786 975,571,809.871786 975,571,809.871786

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fusion AI je $ 42.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUSION je 975.57M, s ukupnom količinom od 975571809.871786. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.44K.