Fusaka Cijena danas

Trenutačna cijena Fusaka (FUSAKA) danas je --, s promjenom od 7.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FUSAKA u USD je -- po FUSAKA.

Fusaka trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,221,250, s količinom u optjecaju od 420.69B FUSAKA. Tijekom posljednja 24 sata, FUSAKA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FUSAKA se kretao +0.73% u posljednjem satu i -27.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Fusaka (FUSAKA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fusaka je $ 1.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUSAKA je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.22M.