Furo Cijena danas

Trenutačna cijena Furo (FURO) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FURO u USD je -- po FURO.

Furo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,745.53, s količinom u optjecaju od 997.67M FURO. Tijekom posljednja 24 sata, FURO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00865713, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FURO se kretao -- u posljednjem satu i -22.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Furo (FURO)

Tržišna kapitalizacija $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Količina u optjecaju 997.67M 997.67M 997.67M Ukupna količina 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

Trenutačna tržišna kapitalizacija Furo je $ 4.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FURO je 997.67M, s ukupnom količinom od 997674575.7383333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75K.