Furmula Logotip

Furmula Cijena (FURM)

Neuvršten

1 FURM u USD cijena uživo:

$0.00214903
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Furmula (FURM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:38:57 (UTC+8)

Furmula (FURM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00208413
24-satna najniža cijena
$ 0.00218365
24-satna najviša cijena

$ 0.00208413

$ 0.00218365

$ 0.052176

$ 0.00208413

-0.06%

-0.09%

-22.16%

-22.16%

Furmula (FURM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00214903. Tijekom protekla 24 sata, FURMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00208413 i najviše cijene $ 0.00218365, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FURM je $ 0.052176, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00208413.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FURM se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -22.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Furmula (FURM)

$ 1.62M

--
----

$ 1.99M

752.00M

924,906,765.785902

Trenutačna tržišna kapitalizacija Furmula je $ 1.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FURM je 752.00M, s ukupnom količinom od 924906765.785902. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.99M.

Furmula (FURM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Furmula u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Furmula u USD iznosila je $ -0.0001993120.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Furmula u USD iznosila je $ -0.0004702191.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Furmula u USD iznosila je $ -0.0012924214529867344.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.09%
30 dana$ -0.0001993120-9.27%
60 dana$ -0.0004702191-21.88%
90 dana$ -0.0012924214529867344-37.55%

Što je Furmula (FURM)

Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.

Furmula Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Furmula (FURM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Furmula (FURM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Furmula.

Provjerite Furmula predviđanje cijene sada!

FURM u lokalnim valutama

Furmula (FURM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Furmula (FURM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FURM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Furmula (FURM)

Koliko Furmula (FURM) vrijedi danas?
Cijena FURM uživo u USD je 0.00214903 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FURM u USD?
Trenutačna cijena FURM u USD je $ 0.00214903. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Furmula?
Tržišna kapitalizacija za FURM je $ 1.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FURM?
Količina u optjecaju za FURM je 752.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FURM?
FURM je postigao ATH cijenu od 0.052176 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FURM?
FURM je vidio ATL cijenu od 0.00208413 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FURM?
24-satni obujam trgovanja za FURM je -- USD.
Hoće li FURM još narasti ove godine?
FURM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FURM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:38:57 (UTC+8)

