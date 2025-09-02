Furmula (FURM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00208413, 24-satna najviša cijena $ 0.00218365, Najviša cijena ikada $ 0.052176, Najniža cijena $ 0.00208413, Promjena cijene (1H) -0.06%, Promjena cijene (1D) -0.09%, Promjena cijene (7D) -22.16%

Furmula (FURM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00214903. Tijekom protekla 24 sata, FURMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00208413 i najviše cijene $ 0.00218365, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FURM je $ 0.052176, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00208413.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FURM se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -22.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Furmula (FURM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.62M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.99M, Količina u optjecaju 752.00M, Ukupna količina 924,906,765.785902

Trenutačna tržišna kapitalizacija Furmula je $ 1.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FURM je 752.00M, s ukupnom količinom od 924906765.785902. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.99M.