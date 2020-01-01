FUNGI (FUNGI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FUNGI (FUNGI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub. Službena web stranica: https://www.fungi.ag/

FUNGI (FUNGI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FUNGI (FUNGI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 640.42K $ 640.42K $ 640.42K Ukupna količina: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Količina u optjecaju: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 640.42K $ 640.42K $ 640.42K Povijesni maksimum: $ 0.0048539 $ 0.0048539 $ 0.0048539 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00064065 $ 0.00064065 $ 0.00064065

FUNGI (FUNGI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FUNGI (FUNGI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FUNGI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FUNGI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FUNGI tokena, istražite FUNGI cijenu tokena uživo!

FUNGI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FUNGI? Naša FUNGI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

