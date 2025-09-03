Više o FUM

fUm cOiNn Logotip

fUm cOiNn Cijena (FUM)

Neuvršten

1 FUM u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena fUm cOiNn (FUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:51:11 (UTC+8)

fUm cOiNn (FUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

fUm cOiNn (FUM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu fUm cOiNn (FUM)

$ 6.92K
$ 6.92K$ 6.92K

--
----

$ 6.92K
$ 6.92K$ 6.92K

926.78M
926.78M 926.78M

926,780,976.692535
926,780,976.692535 926,780,976.692535

Trenutačna tržišna kapitalizacija fUm cOiNn je $ 6.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUM je 926.78M, s ukupnom količinom od 926780976.692535. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.92K.

fUm cOiNn (FUM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz fUm cOiNn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz fUm cOiNn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz fUm cOiNn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz fUm cOiNn u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+23.84%
60 dana$ 0+29.43%
90 dana$ 0--

Što je fUm cOiNn (FUM)

A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs fUm cOiNn (FUM)

Službena web-stranica

fUm cOiNn Predviđanje cijene (USD)

Koliko će fUm cOiNn (FUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših fUm cOiNn (FUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za fUm cOiNn.

Provjerite fUm cOiNn predviđanje cijene sada!

FUM u lokalnim valutama

fUm cOiNn (FUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike fUm cOiNn (FUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o fUm cOiNn (FUM)

Koliko fUm cOiNn (FUM) vrijedi danas?
Cijena FUM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FUM u USD?
Trenutačna cijena FUM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija fUm cOiNn?
Tržišna kapitalizacija za FUM je $ 6.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FUM?
Količina u optjecaju za FUM je 926.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FUM?
FUM je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FUM?
FUM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FUM?
24-satni obujam trgovanja za FUM je -- USD.
Hoće li FUM još narasti ove godine?
FUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.