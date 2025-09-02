Fullsend Community Coin (FULLSEND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00222835 $ 0.00222835 $ 0.00222835 24-satna najniža cijena $ 0.00235001 $ 0.00235001 $ 0.00235001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00222835$ 0.00222835 $ 0.00222835 24-satna najviša cijena $ 0.00235001$ 0.00235001 $ 0.00235001 Najviša cijena ikada $ 0.086758$ 0.086758 $ 0.086758 Najniža cijena $ 0.00101053$ 0.00101053 $ 0.00101053 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) +4.81% Promjena cijene (7D) -8.25% Promjena cijene (7D) -8.25%

Fullsend Community Coin (FULLSEND) cijena u stvarnom vremenu je $0.00233591. Tijekom protekla 24 sata, FULLSENDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00222835 i najviše cijene $ 0.00235001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FULLSEND je $ 0.086758, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101053.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FULLSEND se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, +4.81% u posljednjih 24 sata i -8.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Tržišna kapitalizacija $ 933.11K$ 933.11K $ 933.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Količina u optjecaju 399.46M 399.46M 399.46M Ukupna količina 999,462,537.480822 999,462,537.480822 999,462,537.480822

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fullsend Community Coin je $ 933.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FULLSEND je 399.46M, s ukupnom količinom od 999462537.480822. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.