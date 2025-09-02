Više o FULLSEND

FULLSEND Informacije o cijeni

FULLSEND Službena web stranica

FULLSEND Tokenomija

FULLSEND Prognoza cijena

Fullsend Community Coin Logotip

Fullsend Community Coin Cijena (FULLSEND)

Neuvršten

1 FULLSEND u USD cijena uživo:

$0.00233591
+4.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Fullsend Community Coin (FULLSEND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:54:35 (UTC+8)

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00222835
24-satna najniža cijena
$ 0.00235001
24-satna najviša cijena

$ 0.00222835
$ 0.00235001
$ 0.086758
$ 0.00101053
-0.56%

+4.81%

-8.25%

-8.25%

Fullsend Community Coin (FULLSEND) cijena u stvarnom vremenu je $0.00233591. Tijekom protekla 24 sata, FULLSENDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00222835 i najviše cijene $ 0.00235001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FULLSEND je $ 0.086758, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101053.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FULLSEND se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, +4.81% u posljednjih 24 sata i -8.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fullsend Community Coin (FULLSEND)

$ 933.11K
--
$ 2.33M
399.46M
999,462,537.480822
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fullsend Community Coin je $ 933.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FULLSEND je 399.46M, s ukupnom količinom od 999462537.480822. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fullsend Community Coin u USD iznosila je $ +0.0001071.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fullsend Community Coin u USD iznosila je $ +0.0002569790.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fullsend Community Coin u USD iznosila je $ +0.0015703082.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fullsend Community Coin u USD iznosila je $ +0.000563364699436951.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001071+4.81%
30 dana$ +0.0002569790+11.00%
60 dana$ +0.0015703082+67.22%
90 dana$ +0.000563364699436951+31.78%

Što je Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Resurs Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Službena web-stranica

Fullsend Community Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fullsend Community Coin (FULLSEND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fullsend Community Coin (FULLSEND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fullsend Community Coin.

Provjerite Fullsend Community Coin predviđanje cijene sada!

FULLSEND u lokalnim valutama

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fullsend Community Coin (FULLSEND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FULLSEND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Koliko Fullsend Community Coin (FULLSEND) vrijedi danas?
Cijena FULLSEND uživo u USD je 0.00233591 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FULLSEND u USD?
Trenutačna cijena FULLSEND u USD je $ 0.00233591. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fullsend Community Coin?
Tržišna kapitalizacija za FULLSEND je $ 933.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FULLSEND?
Količina u optjecaju za FULLSEND je 399.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FULLSEND?
FULLSEND je postigao ATH cijenu od 0.086758 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FULLSEND?
FULLSEND je vidio ATL cijenu od 0.00101053 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FULLSEND?
24-satni obujam trgovanja za FULLSEND je -- USD.
Hoće li FULLSEND još narasti ove godine?
FULLSEND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FULLSEND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.