Full Moon Cijena danas

Trenutačna cijena Full Moon (FM) danas je $ 0.00796349, s promjenom od 4.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FM u USD je $ 0.00796349 po FM.

Full Moon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,293,877, s količinom u optjecaju od 538.80M FM. Tijekom posljednja 24 sata, FM trgovao je između $ 0.00747415 (niska) i $ 0.00837273 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04230323, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00630962.

U kratkoročnim performansama, FM se kretao +0.59% u posljednjem satu i -18.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Full Moon (FM)

Tržišna kapitalizacija $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 159.39M$ 159.39M $ 159.39M Količina u optjecaju 538.80M 538.80M 538.80M Ukupna količina 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Full Moon je $ 4.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FM je 538.80M, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.39M.