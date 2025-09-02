Fulcrom (FUL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00920307 24-satna najviša cijena $ 0.00999753 Najviša cijena ikada $ 0.04004179 Najniža cijena $ 0.00315451 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -5.58% Promjena cijene (7D) +32.69%

Fulcrom (FUL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0093964. Tijekom protekla 24 sata, FULtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00920307 i najviše cijene $ 0.00999753, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUL je $ 0.04004179, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00315451.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUL se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -5.58% u posljednjih 24 sata i +32.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fulcrom (FUL)

Tržišna kapitalizacija $ 17.83M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 167.35M Količina u optjecaju 2.13B Ukupna količina 20,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fulcrom je $ 17.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUL je 2.13B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.35M.