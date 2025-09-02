Fulcrom Cijena (FUL)
+0.05%
-5.58%
+32.69%
+32.69%
Fulcrom (FUL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0093964. Tijekom protekla 24 sata, FULtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00920307 i najviše cijene $ 0.00999753, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUL je $ 0.04004179, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00315451.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUL se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -5.58% u posljednjih 24 sata i +32.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fulcrom je $ 17.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUL je 2.13B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.35M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fulcrom u USD iznosila je $ -0.000555660349665794.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fulcrom u USD iznosila je $ +0.0034936238.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fulcrom u USD iznosila je $ +0.0060634696.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fulcrom u USD iznosila je $ +0.002427606813821603.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.000555660349665794
|-5.58%
|30 dana
|$ +0.0034936238
|+37.18%
|60 dana
|$ +0.0060634696
|+64.53%
|90 dana
|$ +0.002427606813821603
|+34.84%
What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system
