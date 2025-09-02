Više o FUKU

Fuku Logotip

Fuku Cijena (FUKU)

Neuvršten

1 FUKU u USD cijena uživo:

$0.00065141
-2.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Fuku (FUKU)
Fuku (FUKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.01618493
$ 0
-1.02%

-2.03%

-30.01%

-30.01%

Fuku (FUKU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUKU je $ 0.01618493, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUKU se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i -30.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fuku (FUKU)

$ 651.38K
--
$ 651.38K
999.95M
999,948,088.968687
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fuku je $ 651.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUKU je 999.95M, s ukupnom količinom od 999948088.968687. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 651.38K.

Fuku (FUKU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fuku u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fuku u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fuku u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fuku u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.03%
30 dana$ 0+47.51%
60 dana$ 0+89.58%
90 dana$ 0--

Što je Fuku (FUKU)

The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Fuku (FUKU)

Službena web-stranica

Fuku Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fuku (FUKU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fuku (FUKU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fuku.

Provjerite Fuku predviđanje cijene sada!

FUKU u lokalnim valutama

Fuku (FUKU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fuku (FUKU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FUKU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fuku (FUKU)

Koliko Fuku (FUKU) vrijedi danas?
Cijena FUKU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FUKU u USD?
Trenutačna cijena FUKU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fuku?
Tržišna kapitalizacija za FUKU je $ 651.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FUKU?
Količina u optjecaju za FUKU je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FUKU?
FUKU je postigao ATH cijenu od 0.01618493 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FUKU?
FUKU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FUKU?
24-satni obujam trgovanja za FUKU je -- USD.
Hoće li FUKU još narasti ove godine?
FUKU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FUKU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:54:27 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.