Fuku (FUKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01618493$ 0.01618493 $ 0.01618493 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) -2.03% Promjena cijene (7D) -30.01% Promjena cijene (7D) -30.01%

Fuku (FUKU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUKU je $ 0.01618493, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUKU se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i -30.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fuku (FUKU)

Tržišna kapitalizacija $ 651.38K$ 651.38K $ 651.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 651.38K$ 651.38K $ 651.38K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,948,088.968687 999,948,088.968687 999,948,088.968687

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fuku je $ 651.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUKU je 999.95M, s ukupnom količinom od 999948088.968687. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 651.38K.