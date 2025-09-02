Fujimoto (FUJI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00286248$ 0.00286248 $ 0.00286248 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.35% Promjena cijene (1D) +8.62% Promjena cijene (7D) -1.44% Promjena cijene (7D) -1.44%

Fujimoto (FUJI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUJItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUJI je $ 0.00286248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUJI se promijenio za -1.35% u posljednjih sat vremena, +8.62% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fujimoto (FUJI)

Tržišna kapitalizacija $ 268.85K$ 268.85K $ 268.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 268.85K$ 268.85K $ 268.85K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,953,325.012241 999,953,325.012241 999,953,325.012241

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fujimoto je $ 268.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUJI je 999.95M, s ukupnom količinom od 999953325.012241. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 268.85K.