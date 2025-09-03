Fufu (FUFU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0283095$ 0.0283095 $ 0.0283095 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.16% Promjena cijene (1D) -0.02% Promjena cijene (7D) +1.00% Promjena cijene (7D) +1.00%

Fufu (FUFU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUFUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUFU je $ 0.0283095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUFU se promijenio za +3.16% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i +1.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fufu (FUFU)

Tržišna kapitalizacija $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K Količina u optjecaju 800.00M 800.00M 800.00M Ukupna količina 799,999,999.4740055 799,999,999.4740055 799,999,999.4740055

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fufu je $ 12.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUFU je 800.00M, s ukupnom količinom od 799999999.4740055. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.72K.