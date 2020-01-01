FUEGO (FUEGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FUEGO (FUEGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FUEGO (FUEGO) Informacije FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield. Službena web stranica: https://fuegobase.io/ Bijela knjiga: https://ibased.gitbook.io/fuego Kupi FUEGO odmah!

FUEGO (FUEGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FUEGO (FUEGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 874.36K $ 874.36K $ 874.36K Ukupna količina: $ 77.52M $ 77.52M $ 77.52M Količina u optjecaju: $ 77.52M $ 77.52M $ 77.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 874.36K $ 874.36K $ 874.36K Povijesni maksimum: $ 0.08759 $ 0.08759 $ 0.08759 Povijesni minimum: $ 0.00356484 $ 0.00356484 $ 0.00356484 Trenutna cijena: $ 0.01127608 $ 0.01127608 $ 0.01127608 Saznajte više o cijeni FUEGO (FUEGO)

FUEGO (FUEGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FUEGO (FUEGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FUEGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FUEGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FUEGO tokena, istražite FUEGO cijenu tokena uživo!

FUEGO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FUEGO? Naša FUEGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FUEGO predviđanje cijene tokena odmah!

