FUEGO (FUEGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01093047 24-satna najviša cijena $ 0.01154976 Najviša cijena ikada $ 0.08759 Najniža cijena $ 0.00356484 Promjena cijene (1H) -0.48% Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) +6.46%

FUEGO (FUEGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01126009. Tijekom protekla 24 sata, FUEGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01093047 i najviše cijene $ 0.01154976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUEGO je $ 0.08759, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00356484.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUEGO se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i +6.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FUEGO (FUEGO)

Tržišna kapitalizacija $ 873.32K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 873.32K Količina u optjecaju 77.56M Ukupna količina 77,558,935.3201238

Trenutačna tržišna kapitalizacija FUEGO je $ 873.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUEGO je 77.56M, s ukupnom količinom od 77558935.3201238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 873.32K.