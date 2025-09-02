Više o FUEGO

FUEGO Cijena (FUEGO)

Neuvršten

1 FUEGO u USD cijena uživo:

-0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena FUEGO (FUEGO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:54:12 (UTC+8)

FUEGO (FUEGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.48%

-0.56%

+6.46%

+6.46%

FUEGO (FUEGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01126009. Tijekom protekla 24 sata, FUEGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01093047 i najviše cijene $ 0.01154976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUEGO je $ 0.08759, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00356484.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUEGO se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i +6.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FUEGO (FUEGO)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija FUEGO je $ 873.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUEGO je 77.56M, s ukupnom količinom od 77558935.3201238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 873.32K.

FUEGO (FUEGO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FUEGO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FUEGO u USD iznosila je $ +0.0010534061.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FUEGO u USD iznosila je $ +0.0077870976.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FUEGO u USD iznosila je $ +0.004187038618992126.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.56%
30 dana$ +0.0010534061+9.36%
60 dana$ +0.0077870976+69.16%
90 dana$ +0.004187038618992126+59.20%

Što je FUEGO (FUEGO)

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

FUEGO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FUEGO (FUEGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FUEGO (FUEGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FUEGO.

Provjerite FUEGO predviđanje cijene sada!

FUEGO u lokalnim valutama

FUEGO (FUEGO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FUEGO (FUEGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FUEGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FUEGO (FUEGO)

Koliko FUEGO (FUEGO) vrijedi danas?
Cijena FUEGO uživo u USD je 0.01126009 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FUEGO u USD?
Trenutačna cijena FUEGO u USD je $ 0.01126009. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FUEGO?
Tržišna kapitalizacija za FUEGO je $ 873.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FUEGO?
Količina u optjecaju za FUEGO je 77.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FUEGO?
FUEGO je postigao ATH cijenu od 0.08759 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FUEGO?
FUEGO je vidio ATL cijenu od 0.00356484 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FUEGO?
24-satni obujam trgovanja za FUEGO je -- USD.
Hoće li FUEGO još narasti ove godine?
FUEGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FUEGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.