Više o FUBB

FUBB Informacije o cijeni

FUBB Službena web stranica

FUBB Tokenomija

FUBB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FUBB Logotip

FUBB Cijena (FUBB)

Neuvršten

1 FUBB u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FUBB (FUBB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:49:27 (UTC+8)

FUBB (FUBB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00225887
$ 0.00225887$ 0.00225887

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.33%

+5.33%

FUBB (FUBB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUBBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUBB je $ 0.00225887, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUBB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FUBB (FUBB)

$ 14.55K
$ 14.55K$ 14.55K

--
----

$ 14.55K
$ 14.55K$ 14.55K

981.57M
981.57M 981.57M

981,567,253.316872
981,567,253.316872 981,567,253.316872

Trenutačna tržišna kapitalizacija FUBB je $ 14.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUBB je 981.57M, s ukupnom količinom od 981567253.316872. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.55K.

FUBB (FUBB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FUBB u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FUBB u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FUBB u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FUBB u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+18.68%
60 dana$ 0+18.98%
90 dana$ 0--

Što je FUBB (FUBB)

fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs FUBB (FUBB)

Službena web-stranica

FUBB Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FUBB (FUBB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FUBB (FUBB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FUBB.

Provjerite FUBB predviđanje cijene sada!

FUBB u lokalnim valutama

FUBB (FUBB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FUBB (FUBB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FUBB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FUBB (FUBB)

Koliko FUBB (FUBB) vrijedi danas?
Cijena FUBB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FUBB u USD?
Trenutačna cijena FUBB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FUBB?
Tržišna kapitalizacija za FUBB je $ 14.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FUBB?
Količina u optjecaju za FUBB je 981.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FUBB?
FUBB je postigao ATH cijenu od 0.00225887 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FUBB?
FUBB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FUBB?
24-satni obujam trgovanja za FUBB je -- USD.
Hoće li FUBB još narasti ove godine?
FUBB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FUBB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:49:27 (UTC+8)

FUBB (FUBB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.