FUBB (FUBB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00225887$ 0.00225887 $ 0.00225887 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.33% Promjena cijene (7D) +5.33%

FUBB (FUBB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUBBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUBB je $ 0.00225887, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUBB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FUBB (FUBB)

Tržišna kapitalizacija $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K Količina u optjecaju 981.57M 981.57M 981.57M Ukupna količina 981,567,253.316872 981,567,253.316872 981,567,253.316872

Trenutačna tržišna kapitalizacija FUBB je $ 14.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUBB je 981.57M, s ukupnom količinom od 981567253.316872. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.55K.