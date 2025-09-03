Više o F2C

Ftribe Fighters Logotip

Ftribe Fighters Cijena (F2C)

Neuvršten

1 F2C u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ftribe Fighters (F2C)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:49:13 (UTC+8)

Ftribe Fighters (F2C) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.216424
$ 0.216424$ 0.216424

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ftribe Fighters (F2C) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, F2Ctrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena F2C je $ 0.216424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, F2C se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ftribe Fighters (F2C)

$ 722.83
$ 722.83$ 722.83

--
----

$ 963.71
$ 963.71$ 963.71

750.05M
750.05M 750.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ftribe Fighters je $ 722.83, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju F2C je 750.05M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 963.71.

Ftribe Fighters (F2C) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ftribe Fighters u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ftribe Fighters u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ftribe Fighters u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ftribe Fighters u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-3.47%
60 dana$ 0+3.73%
90 dana$ 0--

Što je Ftribe Fighters (F2C)

Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics.

Resurs Ftribe Fighters (F2C)

Službena web-stranica

Ftribe Fighters Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ftribe Fighters (F2C) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ftribe Fighters (F2C) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ftribe Fighters.

Provjerite Ftribe Fighters predviđanje cijene sada!

F2C u lokalnim valutama

Ftribe Fighters (F2C) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ftribe Fighters (F2C) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o F2C opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ftribe Fighters (F2C)

Koliko Ftribe Fighters (F2C) vrijedi danas?
Cijena F2C uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena F2C u USD?
Trenutačna cijena F2C u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ftribe Fighters?
Tržišna kapitalizacija za F2C je $ 722.83 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za F2C?
Količina u optjecaju za F2C je 750.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za F2C?
F2C je postigao ATH cijenu od 0.216424 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za F2C?
F2C je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za F2C?
24-satni obujam trgovanja za F2C je -- USD.
Hoće li F2C još narasti ove godine?
F2C mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte F2C predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:49:13 (UTC+8)

