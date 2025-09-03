Ftribe Fighters (F2C) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.216424$ 0.216424 $ 0.216424 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Informacije o tržištu Ftribe Fighters (F2C)

Tržišna kapitalizacija $ 722.83$ 722.83 $ 722.83 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 963.71$ 963.71 $ 963.71 Količina u optjecaju 750.05M 750.05M 750.05M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

