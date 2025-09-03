FRUG (FRUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00139965$ 0.00139965 $ 0.00139965 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.84% Promjena cijene (1D) +3.18% Promjena cijene (7D) +9.32% Promjena cijene (7D) +9.32%

FRUG (FRUG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRUG je $ 0.00139965, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRUG se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, +3.18% u posljednjih 24 sata i +9.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FRUG (FRUG)

Tržišna kapitalizacija $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Količina u optjecaju 981.26M 981.26M 981.26M Ukupna količina 981,256,522.357012 981,256,522.357012 981,256,522.357012

Trenutačna tržišna kapitalizacija FRUG je $ 11.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRUG je 981.26M, s ukupnom količinom od 981256522.357012. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.48K.