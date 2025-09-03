Više o FRUG

FRUG Logotip

FRUG Cijena (FRUG)

Neuvršten

1 FRUG u USD cijena uživo:

--
----
+3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FRUG (FRUG)
FRUG (FRUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139965
$ 0.00139965$ 0.00139965

$ 0
$ 0$ 0

-0.84%

+3.18%

+9.32%

+9.32%

FRUG (FRUG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRUG je $ 0.00139965, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRUG se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, +3.18% u posljednjih 24 sata i +9.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FRUG (FRUG)

$ 11.48K
$ 11.48K$ 11.48K

--
----

$ 11.48K
$ 11.48K$ 11.48K

981.26M
981.26M 981.26M

981,256,522.357012
981,256,522.357012 981,256,522.357012

Trenutačna tržišna kapitalizacija FRUG je $ 11.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRUG je 981.26M, s ukupnom količinom od 981256522.357012. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.48K.

FRUG (FRUG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FRUG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FRUG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FRUG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FRUG u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.18%
30 dana$ 0+23.65%
60 dana$ 0+27.21%
90 dana$ 0--

Što je FRUG (FRUG)

FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs FRUG (FRUG)

Službena web-stranica

FRUG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FRUG (FRUG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FRUG (FRUG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FRUG.

Provjerite FRUG predviđanje cijene sada!

FRUG u lokalnim valutama

FRUG (FRUG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FRUG (FRUG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRUG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FRUG (FRUG)

Koliko FRUG (FRUG) vrijedi danas?
Cijena FRUG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FRUG u USD?
Trenutačna cijena FRUG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FRUG?
Tržišna kapitalizacija za FRUG je $ 11.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FRUG?
Količina u optjecaju za FRUG je 981.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FRUG?
FRUG je postigao ATH cijenu od 0.00139965 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FRUG?
FRUG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FRUG?
24-satni obujam trgovanja za FRUG je -- USD.
Hoće li FRUG još narasti ove godine?
FRUG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FRUG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
