Froyo Games (FROYO) Informacije A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC Službena web stranica: https://froyo.games/ Kupi FROYO odmah!

Froyo Games (FROYO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Froyo Games (FROYO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 668.27M $ 668.27M $ 668.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.76K $ 14.76K $ 14.76K Povijesni maksimum: $ 0.108955 $ 0.108955 $ 0.108955 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Froyo Games (FROYO)

Froyo Games (FROYO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Froyo Games (FROYO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FROYO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FROYO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FROYO tokena, istražite FROYO cijenu tokena uživo!

