Froyo Games Logotip

Froyo Games Cijena (FROYO)

Neuvršten

1 FROYO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Froyo Games (FROYO)
Froyo Games (FROYO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108955
$ 0.108955$ 0.108955

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.04%

-4.04%

Froyo Games (FROYO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROYOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROYO je $ 0.108955, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROYO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Froyo Games (FROYO)

$ 9.87K
$ 9.87K$ 9.87K

--
----

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

668.27M
668.27M 668.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Froyo Games je $ 9.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROYO je 668.27M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.76K.

Froyo Games (FROYO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Froyo Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Froyo Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Froyo Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Froyo Games u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+9.75%
60 dana$ 0-59.07%
90 dana$ 0--

Što je Froyo Games (FROYO)

A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC

Resurs Froyo Games (FROYO)

Službena web-stranica

Froyo Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Froyo Games (FROYO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Froyo Games (FROYO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Froyo Games.

Provjerite Froyo Games predviđanje cijene sada!

FROYO u lokalnim valutama

Froyo Games (FROYO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Froyo Games (FROYO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FROYO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Froyo Games (FROYO)

Koliko Froyo Games (FROYO) vrijedi danas?
Cijena FROYO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FROYO u USD?
Trenutačna cijena FROYO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Froyo Games?
Tržišna kapitalizacija za FROYO je $ 9.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FROYO?
Količina u optjecaju za FROYO je 668.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FROYO?
FROYO je postigao ATH cijenu od 0.108955 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FROYO?
FROYO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FROYO?
24-satni obujam trgovanja za FROYO je -- USD.
Hoće li FROYO još narasti ove godine?
FROYO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FROYO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.