Froyo Games (FROYO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.108955$ 0.108955 $ 0.108955 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.04% Promjena cijene (7D) -4.04%

Froyo Games (FROYO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROYOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROYO je $ 0.108955, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROYO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Froyo Games (FROYO)

Tržišna kapitalizacija $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Količina u optjecaju 668.27M 668.27M 668.27M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Froyo Games je $ 9.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROYO je 668.27M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.76K.