Froth (FROTH) Informacije Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies. Službena web stranica: https://www.kittypunch.xyz/

Froth (FROTH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Froth (FROTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Ukupna količina: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M Količina u optjecaju: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Povijesni maksimum: $ 0.00332443 $ 0.00332443 $ 0.00332443 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0025428 $ 0.0025428 $ 0.0025428 Saznajte više o cijeni Froth (FROTH)

Froth (FROTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Froth (FROTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FROTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FROTH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FROTH tokena, istražite FROTH cijenu tokena uživo!

