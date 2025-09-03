Frosty the Polar Bear (FROSTY) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00835593 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +8.69%

Frosty the Polar Bear (FROSTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROSTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROSTY je $ 0.00835593, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROSTY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Tržišna kapitalizacija $ 14.46K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.46K Količina u optjecaju 1000.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frosty the Polar Bear je $ 14.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROSTY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.46K.