Frosty the Polar Bear Logotip

Frosty the Polar Bear Cijena (FROSTY)

Neuvršten

1 FROSTY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Frosty the Polar Bear (FROSTY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:48:43 (UTC+8)

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00835593
$ 0.00835593$ 0.00835593

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.69%

+8.69%

Frosty the Polar Bear (FROSTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROSTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROSTY je $ 0.00835593, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROSTY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frosty the Polar Bear (FROSTY)

$ 14.46K
$ 14.46K$ 14.46K

--
----

$ 14.46K
$ 14.46K$ 14.46K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frosty the Polar Bear je $ 14.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROSTY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.46K.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Frosty the Polar Bear u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Frosty the Polar Bear u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Frosty the Polar Bear u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Frosty the Polar Bear u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+22.59%
60 dana$ 0+17.34%
90 dana$ 0--

Što je Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto.

Resurs Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Službena web-stranica

Frosty the Polar Bear Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Frosty the Polar Bear (FROSTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Frosty the Polar Bear (FROSTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Frosty the Polar Bear.

Provjerite Frosty the Polar Bear predviđanje cijene sada!

FROSTY u lokalnim valutama

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Frosty the Polar Bear (FROSTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FROSTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Koliko Frosty the Polar Bear (FROSTY) vrijedi danas?
Cijena FROSTY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FROSTY u USD?
Trenutačna cijena FROSTY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Frosty the Polar Bear?
Tržišna kapitalizacija za FROSTY je $ 14.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FROSTY?
Količina u optjecaju za FROSTY je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FROSTY?
FROSTY je postigao ATH cijenu od 0.00835593 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FROSTY?
FROSTY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FROSTY?
24-satni obujam trgovanja za FROSTY je -- USD.
Hoće li FROSTY još narasti ove godine?
FROSTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FROSTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:48:43 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.