Frostic (FROST) Informacije Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding. Službena web stranica: https://www.frostic.xyz/ Kupi FROST odmah!

Frostic (FROST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Frostic (FROST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Povijesni maksimum: $ 0.00432983 $ 0.00432983 $ 0.00432983 Povijesni minimum: $ 0.00255167 $ 0.00255167 $ 0.00255167 Trenutna cijena: $ 0.00354861 $ 0.00354861 $ 0.00354861 Saznajte više o cijeni Frostic (FROST)

Frostic (FROST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Frostic (FROST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FROST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FROST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FROST tokena, istražite FROST cijenu tokena uživo!

FROST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FROST? Naša FROST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FROST predviđanje cijene tokena odmah!

