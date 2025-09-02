Frostic (FROST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00341663 24-satna najviša cijena $ 0.00363375 Najviša cijena ikada $ 0.00432983 Najniža cijena $ 0.00255167 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) +0.93% Promjena cijene (7D) -1.58%

Frostic (FROST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00361024. Tijekom protekla 24 sata, FROSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00341663 i najviše cijene $ 0.00363375, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROST je $ 0.00432983, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00255167.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROST se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.93% u posljednjih 24 sata i -1.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frostic (FROST)

Tržišna kapitalizacija $ 1.80M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.61M Količina u optjecaju 500.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frostic je $ 1.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROST je 500.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.61M.