Frost Cijena danas

Trenutačna cijena Frost (FROST) danas je $ 0.00000801, s promjenom od 1.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FROST u USD je $ 0.00000801 po FROST.

Frost trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,006.51, s količinom u optjecaju od 1.00B FROST. Tijekom posljednja 24 sata, FROST trgovao je između $ 0.00000793 (niska) i $ 0.00000804 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00028548, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000542.

U kratkoročnim performansama, FROST se kretao -- u posljednjem satu i -21.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Frost (FROST)

Tržišna kapitalizacija $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frost je $ 8.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROST je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.01K.