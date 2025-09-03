FROQ (FROQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.071037 24-satna najniža cijena $ 0.074703 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.16 Najniža cijena $ 0.051127 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) -8.14%

FROQ (FROQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.073444. Tijekom protekla 24 sata, FROQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.071037 i najviše cijene $ 0.074703, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROQ je $ 3.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.051127.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROQ se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i -8.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FROQ (FROQ)

Tržišna kapitalizacija $ 54.70K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.39K Količina u optjecaju 745.31K Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FROQ je $ 54.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROQ je 745.31K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.39K.