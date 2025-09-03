FrontFanz (FANX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.050385 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.41% Promjena cijene (7D) +1.18%

FrontFanz (FANX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FANXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FANX je $ 0.050385, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FANX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i +1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FrontFanz (FANX)

Tržišna kapitalizacija $ 24.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.14K Količina u optjecaju 273.95M Ukupna količina 497,793,318.0234222

Trenutačna tržišna kapitalizacija FrontFanz je $ 24.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FANX je 273.95M, s ukupnom količinom od 497793318.0234222. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.14K.