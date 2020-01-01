FROGO (FROGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FROGO (FROGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FROGO (FROGO) Informacije FROGO is a memecoin inspired by the character “FROGO” from Matt Furie’s upcoming book CORTEX VORTEX. It is a purely speculative ERC-20 token on the Ethereum blockchain with no intrinsic utility or promise of financial return. The project aims to celebrate meme culture, digital art, and community engagement through humor, storytelling, and internet lore, FROGO is the fourth frog from the creator of PEPE Službena web stranica: https://frogocoin.vip/ Bijela knjiga: https://frogocoin.vip/ Kupi FROGO odmah!

FROGO (FROGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FROGO (FROGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K Ukupna količina: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Količina u optjecaju: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni FROGO (FROGO)

FROGO (FROGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FROGO (FROGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FROGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FROGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FROGO tokena, istražite FROGO cijenu tokena uživo!

FROGO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FROGO? Naša FROGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FROGO predviđanje cijene tokena odmah!

