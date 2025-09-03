Frogo The Lord (FROGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.31%

Frogo The Lord (FROGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROGO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROGO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frogo The Lord (FROGO)

Tržišna kapitalizacija $ 10.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.12K Količina u optjecaju 648.17M Ukupna količina 648,166,934.8920811

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frogo The Lord je $ 10.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROGO je 648.17M, s ukupnom količinom od 648166934.8920811. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.12K.