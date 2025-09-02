Froggy Friends (TAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 13.31 $ 13.31 $ 13.31 24-satna najniža cijena $ 13.85 $ 13.85 $ 13.85 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 13.31$ 13.31 $ 13.31 24-satna najviša cijena $ 13.85$ 13.85 $ 13.85 Najviša cijena ikada $ 823.5$ 823.5 $ 823.5 Najniža cijena $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Promjena cijene (1H) -0.93% Promjena cijene (1D) -1.25% Promjena cijene (7D) -5.16% Promjena cijene (7D) -5.16%

Froggy Friends (TAD) cijena u stvarnom vremenu je $13.54. Tijekom protekla 24 sata, TADtrgovalo je između najniže cijene $ 13.31 i najviše cijene $ 13.85, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAD je $ 823.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.51.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAD se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i -5.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Froggy Friends (TAD)

Tržišna kapitalizacija $ 135.44K$ 135.44K $ 135.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.44K$ 135.44K $ 135.44K Količina u optjecaju 10.00K 10.00K 10.00K Ukupna količina 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Froggy Friends je $ 135.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAD je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.44K.