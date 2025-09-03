Froggies (FRGST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -3.41% Promjena cijene (7D) -61.81% Promjena cijene (7D) -61.81%

Froggies (FRGST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRGSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRGST je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRGST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.41% u posljednjih 24 sata i -61.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Froggies (FRGST)

Tržišna kapitalizacija $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K Količina u optjecaju 31.91T 31.91T 31.91T Ukupna količina 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Froggies je $ 13.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRGST je 31.91T, s ukupnom količinom od 100000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.29K.