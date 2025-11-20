Froggi Cijena danas

Trenutačna cijena Froggi ($FROGGI) danas je $ 0.00093359, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $FROGGI u USD je $ 0.00093359 po $FROGGI.

Froggi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 71,916, s količinom u optjecaju od 76.74M $FROGGI. Tijekom posljednja 24 sata, $FROGGI trgovao je između $ 0.00086759 (niska) i $ 0.00094689 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00854903, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00086759.

U kratkoročnim performansama, $FROGGI se kretao -0.49% u posljednjem satu i -11.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Froggi ($FROGGI)

Tržišna kapitalizacija $ 71.92K$ 71.92K $ 71.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.92K$ 71.92K $ 71.92K Količina u optjecaju 76.74M 76.74M 76.74M Ukupna količina 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

