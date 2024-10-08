Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Frogg and Ratt (FRATT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Frogg and Ratt (FRATT) Informacije Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. Službena web stranica: https://www.fratt.xyz/ Kupi FRATT odmah!

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Frogg and Ratt (FRATT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Ukupna količina: $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M Količina u optjecaju: $ 144.24M $ 144.24M $ 144.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.48K $ 12.48K $ 12.48K Povijesni maksimum: $ 0.02413011 $ 0.02413011 $ 0.02413011 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Frogg and Ratt (FRATT)

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Frogg and Ratt (FRATT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FRATT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FRATT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FRATT tokena, istražite FRATT cijenu tokena uživo!

FRATT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FRATT? Naša FRATT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FRATT predviđanje cijene tokena odmah!

