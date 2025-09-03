FrogeX (FROGEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) +0.45% Promjena cijene (7D) -5.57%

FrogeX (FROGEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROGEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROGEX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROGEX se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, +0.45% u posljednjih 24 sata i -5.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FrogeX (FROGEX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 228.93K Količina u optjecaju 410.76 Ukupna količina 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FrogeX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROGEX je 410.76, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.93K.