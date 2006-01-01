Frog Wif Peen (PEEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Frog Wif Peen (PEEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Frog Wif Peen (PEEN) Informacije First Pepe NFT’s (Scoogi) on Solana recently created a memecoin called “Frog Wif Peen” associated with the project. The original creator of the Pepe meme and NFT on Ethereum is the same creator of the Solana NFT. Službena web stranica: https://www.scoogi.com Kupi PEEN odmah!

Frog Wif Peen (PEEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Frog Wif Peen (PEEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.86K $ 4.86K $ 4.86K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00000501 $ 0.00000501 $ 0.00000501 Saznajte više o cijeni Frog Wif Peen (PEEN)

Frog Wif Peen (PEEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Frog Wif Peen (PEEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEEN tokena, istražite PEEN cijenu tokena uživo!

PEEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PEEN? Naša PEEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PEEN predviđanje cijene tokena odmah!

