Frog Games (FG) Informacije o cijeni (USD)

Frog Games (FG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00309587. Tijekom protekla 24 sata, FGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00295183 i najviše cijene $ 0.00313201, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FG je $ 0.00381228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00264515.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FG se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +7.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frog Games (FG)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frog Games je $ 3.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FG je 999.34M, s ukupnom količinom od 999340637.381116. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.09M.