Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Frodo the Virtual Samurai (FROG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Informacije First Frog on BNB, AI means Animal inteligence 40% airdropped to Binance Megadrop wallets

40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.

20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms. Službena web stranica: https://frogonbnb.com/ Kupi FROG odmah!

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Frodo the Virtual Samurai (FROG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Povijesni maksimum: $ 0.00852264 $ 0.00852264 $ 0.00852264 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00068689 $ 0.00068689 $ 0.00068689 Saznajte više o cijeni Frodo the Virtual Samurai (FROG)

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Frodo the Virtual Samurai (FROG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FROG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FROG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FROG tokena, istražite FROG cijenu tokena uživo!

FROG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FROG? Naša FROG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FROG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!