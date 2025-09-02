Frodo the Virtual Samurai (FROG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00852264$ 0.00852264 $ 0.00852264 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.79% Promjena cijene (1D) -2.35% Promjena cijene (7D) -17.64% Promjena cijene (7D) -17.64%

Frodo the Virtual Samurai (FROG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROG je $ 0.00852264, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROG se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -2.35% u posljednjih 24 sata i -17.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frodo the Virtual Samurai (FROG)

Tržišna kapitalizacija $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Količina u optjecaju 5.00B 5.00B 5.00B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frodo the Virtual Samurai je $ 3.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROG je 5.00B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.60M.