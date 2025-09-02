Fringe Finance (FRIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.082029$ 0.082029 $ 0.082029 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.81% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +23.45% Promjena cijene (7D) +23.45%

Fringe Finance (FRIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRIN je $ 0.082029, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRIN se promijenio za +1.81% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +23.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fringe Finance (FRIN)

Tržišna kapitalizacija $ 222.99K$ 222.99K $ 222.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 222.99K$ 222.99K $ 222.99K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fringe Finance je $ 222.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRIN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.99K.